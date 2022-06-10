Статусы заявки на получение финансовой помощи могут меняться, отметили в Министерстве соцполитики.

С сегодняшнего дня на социальной платформе "еДопомога" доступна возможность проверить статус заявки на помощь от международных организаций.

Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.

"Для проверки нужно: Перейти по ссылке и нажать кнопку "Проверка статуса заявки" https://aid.edopomoga.gov.ua. Указать регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (РНОКНП) (ранее индивидуальный налоговый номер (ИНН)) и номер телефона. Нажать кнопку "Проверить статус", после чего узнаете статус заявки", - пояснили в министерстве.

В Минсоцполитики отметили, что статусы заявки могут быть такими:

"Заявка не найдена" - заявка не была отправлена через платформу "еДопомога".

"Ваша заявка в процессе верификации" - заявка передана в Единую информационную систему социальной сферы Министерства социальной политики Украины и сейчас происходит проверка правильности поданных данных, идентификация лица и принадлежность к указанным социальным статусам.

"Ваша заявка успешно верифицирована" - указанные в заявке персональные данные и социальные статусы подтверждены.

"Ваша заявка не прошла верификацию" - указанные в заявке статусы не соответствуют имеющейся информации Минсоцполитики. Вам необходимо обратиться в органы социальной защиты для актуализации статуса. После актуализации у вас будет возможность подать исправленную заявку снова.

"Ваша заявка содержит ошибки" - в заявке допущены ошибки, поэтому нужно ее дополнительно проверить. После этого у вас будет возможность подать исправленную заявку снова.

"Заявка находится в ожидании на выплату от международных организаций" - этот статус еще раз подтверждает, что заявка успешно прошла верификацию и будет передана международным организациям при условии соответствия социальной категории (статуса) заявителя условиям выплат, которые определяют международные организации. Читайте также: Некоторые украинцы смогут обменивать гривни на местную валюту еще в одной стране

В дальнейшем статусы могут меняться после получения заявки международными организациями по их запросу и подтверждения готовности произвести выплату.

Напомним, Россия рано утром 24 февраля вторглась в Украину. Противник сначала обстреливал военные объекты, а затем атаковал и жилье мирных людей. Только в одном Мариуполе, по официальным данным, погибли более 20 тысяч человек.

Власти Украины и международные организации решили помочь украинцам финансово. С 31 мая на социальной платформе "еДопомога" появилась возможность подать заявку на получение дополнительной денежной помощи от международных организаций.

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