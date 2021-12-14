В Минсоцполитики раскрыли детали.

Получить субсидию на коммуналку в Украине могут семьи, которые тратят на оплату услуг свыше 15% совокупного дохода. Льготы также могут предоставить и владельцам определенных транспортных средств, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Об этом пишут "Факты".

Чиновница уточнила, что субсидия полагается владельцам мопедов и мотоциклов стоимостью не выше четырех минимальных зарплат, установленной на 1 января года назначения выплаты. Кроме того, выплату также могут получить владельцы самостоятельно собранных транспортных средств, транспортных средств, полученных безвозмездно или приобретенных на льготных условиях.

Что касается владельцев земельных паев, то те, кто получают плату за аренду раз в год в 3-4 квартале, также могут получить компенсацию на коммуналку в отопительный период.

Субсидии в Украине

23 сентября 2021 года Верховная Рада одобрила законопроект №6052 в первом чтении, который предусматривает выделение до конца текущего года 12 млрд грн субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне 2021-2022 годов составит около 2 тысяч гривень.

Автор: Юрий Годован