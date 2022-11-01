Еврокомиссия готова разработать динамическое ограничение цены на газ для виртуальной торговой точки TTF.

Цены на газ в Европе стабильно снижаются с августа, что является хорошей тенденцией для европейцев и означает уменьшение доходов для России.

Об этом сказала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в интервью УНИАН.

"Мы видим, что шаги, которые мы уже предприняли для преодоления кризиса – например сокращение спроса на газ на 15% и заполнение хранилищ более чем на 90% – срабатывают, а цены на газ стабильно снижаются с августа. Это не только хорошая новость для наших потребителей, но это также означает уменьшение доходов для России", - сказала она.

Видео дня

Симсон сообщила, что Европейская комиссия действительно предложила ряд мер для борьбы с неоправданно высокими ценами на энергоносители, включая цену на газ, которая все еще является объектом манипуляций со стороны России.

Следующая встреча ЕК по этому вопросу состоится в конце ноября.

"Среди других инструментов, Еврокомиссия готова разработать динамическое ограничение цены на газ для виртуальной торговой точки TTF, если получит соответствующий мандат со стороны Совета ЕС. Следующая встреча министров энергетики состоится 24 ноября", - пояснила она.

Ситуация с газом:

В последнюю неделю августа спотовые цены на газ в Европе превысили 3 тыс. евро за тысячу кубометров. Уже в сентябре стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 2,4 тыс. долларов за тысячу кубометров.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок.

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

В 20 числах сентября газ в Европе стоил ниже отметки в 1,7 тыс. долл. за тысячу кубометров.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

Одновременно несколько стран Евросоюза заявили о необходимости установления верхнего предела цен на природный газ, используемый для выработки электроэнергии. Процесс предложения и одобрения этой инициативы продлится не менее нескольких недель.

Cтоимость газа в ЕС в середине октября упала ниже 1000 долл. за тысячу кубометров и продолжает снижаться.

При этом летом цены на газ в Европе достигали исторически максимума – 3-3,5 тыс. долл. за тысячу кубометров.

Вас также могут заинтересовать новости: