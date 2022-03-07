В России и Беларуси в компании KPMG работают 4,5 тысячи человек. В центральном офисе PricewaterhouseCoopers в России работают 3,7 тысячи человек.

Сразу две компании из так называемой "Большой четверки" аудиторов — KPMG и PricewaterhouseCoopers — объявили о том, что прекращают работу в России и Беларуси из-за вторжения в Украину.

Об этом сообщают их пресс-службы.

В России и Беларуси в компании KPMG работают 4,5 тысячи человек. KPMG подчеркнула, что решение прекратить работу в этих странах было "невероятно сложным" и связано исключительно с "действиями российского правительства".

"Мы считаем, что вместе с другими глобальными компаниями мы несем ответственность за то, чтобы отреагировать на продолжающуюся военную агрессию российского правительства на Украину. В результате наши российские и белорусские фирмы выйдут из сети", — сообщили в свою очередь в KPMG.

В центральном офисе PricewaterhouseCoopers в России работают 3,7 тысячи человек. Компания пообещала им "упорядоченный выход" из бизнеса в стране.

В "Большую четверку" аудиторов входят также Ernst & Young и Deloitte. Эти две компании пока не заявляли о прекращении работы в РФ и Беларуси.

Война против Украины: