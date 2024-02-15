Ранее в Raiffeisen Bank заявляли, что намерены покинуть российский рынок.

Украина отказывается окончательно исключать Raiffeisen Bank International из списка компаний-спонсоров войны из-за сомнений, действительно ли банк покинет рынок России. Об этом со ссылкой на письмо украинских чиновников в Raiffeisen сообщает Reuters.

"Ряд белых пятен все еще остается... График продажи отсутствует... остается неясным, когда сценарий вывода может заработать", – написали в письме чиновники.

Сообщается, что большая часть планов австрийской стороны оказалась расплывчатой и неполной.

Видео дня

Raiffeisen намеревался вывести свой бизнес из России еще в прошлом году, но этого не случилось. Как заявляли в Raiffeisen Bank, они могут назвать конкретные сроки, поскольку это зависит от одобрения регуляторов.

Санкции и банки

Австрия хотела добиться исключение Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны в обмен на подписание нового пакета санкций ЕС против России. Главной причиной этого эксперты называли глубокие экономические связи между Австрией и Россией, а также намерения банка сохранить свой бизнес в РФ.

В декабре стало известно, что австрийская сторона разблокировала 12-й пакет санкций. В свою очередь Украина приостановила статус австрийского Raiffeisen Bank как "спонсора войны".

Вас также могут заинтересовать новости: