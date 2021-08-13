Меценат опередил девелоперов жилой недвижимости.

Новым собственником Зеленого театра стал предприниматель и меценат, учредитель фонда Impact Hub Odessa Егор Гребенников. На протяжении 6 лет он вкладывал в развитие этого театра собственные средства.

В Одессе создан важный для Украины прецедент, когда дорогую землю в элитной локации удалось защитить от застройки для сохранения и развития культурного объекта. Егор Гребенников, одесский меценат, который 6 лет назад возродил заброшенный Зеленый театр в парке Шевченко, опередив девелоперов жилой недвижимости, вчера сумел выкупить площадку у компании-собственника с правом аренды до 2052 года.

Амфитеатр под открытым небом был построен в 1936 году и принимал на сцене звезд советской эстрады от Леонида Утесова и Аркадия Райкина до Софии Ротару и Аллы Пугачевой. С 1998 по 2014 год театр стоял заброшенным, после чего был взят в субаренду и возрожден после многолетнего запустения фондом Impact Hub Odessa, учережденным Егором Гребенниковым.

С 2015 года Зеленый театр восстанавливался и существовал на собственные средства Гребенникова, став важнейшей достопримечательностью Одессы, местом проведения лекций, литературных вечеров, концертов, фестивалей. За сезон 2020 года в Зеленом театре побывали около 600 000 гостей.

Была отстроена сцена, лекторий, эко-пространство, зоны открытого коворкинга и отдыха – за шесть лет инвестиции Гребенникова превысили 32 миллиона гривен.

Вчера к этой сумме добавились 3 миллиона долларов, официально уплаченные за покупку строений Зеленого театра и право 31 год арендовать землю под ними.

В дальнейших планах команды Зеленого театра – организация масштабного музыкального фестиваля и фестиваля современного искусства.

Справка. Егор Гребенников – меценат, предприниматель, совладелец крупнейшего частного порта Украины TIS и зернового терминала Neptune. Входит в топ-10 самых влиятельных одесситов, по версии журнала "НВ". Учредитель социального инкубатора Impact Hub Odessa, представляет Украину в Европейской ассоциации венчурной филантропии.

Автор: Иван Бойко