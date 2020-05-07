Сотрудничество с МВФ запустит позитивный "эффект домино" для экономики – эксперт

По мнению аналитика, это позволит привлечь прямые инвестиции в Украину.

Сотрудничество с Международным валютным фондом запустит позитивный "эффект домино" для экономики страны, после чего Украина сможет получить макрофинансовую помощь от Европейского Союза и кредит от Всемирного Банка, а также повысить свой рейтинг в целом, считает аналитик инвестиционной группы "Универ" Михаил Федоров.

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По мнению эксперта, новая программа сотрудничества с МВФ для экономики Украины будет большим шагом вперед, поскольку это поставит точку в вопросе обслуживания государственного долга страны.

"С новой программой сотрудничества с МВФ как таковой проблемы с государственным долгом Украины уже не будет. Проблема дефолта страны станет неактуальна. И дело заключается даже не в том, что МВФ даст денег. Сотрудничество Украины и МВФ было бы большим позитивом, даже если бы объем программы составлял 1 млрд долларов или же всего 100 миллионов долларов", - отметил Федоров.

По словам эксперта, сотрудничество с МВФ запустит позитивный "эффект домино" для экономики страны и Украина сможет получить макрофинансовую помощь от Европейского Союза, кредит от Всемирного Банка на 500 миллионов евро и 1 миллиард долларов.

"Одобряя свою программу, МВФ как бы ставит галочку, к которой прислушиваются все деньги мира… Если МВФ дает добро, пусть даже не на 8 миллиардов долларов, а всего на 1 доллар, для частных денег это знак о том, что инвестиции в этот актив или в эту страну являются безопасными", - подчеркнул аналитик.

Федоров считает, что сотрудничество с МВФ повышает условный рейтинг надежности Украины в глазах всего финансового сообщества мира, в связи с чем вырастет и спрос на долговые бумаги Украины, то есть нерезиденты со всего мира будут более охотно покупать и гривневые, и валютные облигации внутреннего госзайма.

"Вместе с этим, после МВФ и после окончательной стабилизации государственных финансов страны, если не произойдет какого-либо другого негативного события, как я полагаю, рейтинговое агентство Moody’s наконец-то повысит рейтинг Украины до уровня "B". И это будет очередной очень важной галочкой, потому что страна уже имеет рейтинг "B" от двух других ключевых рейтинговых агентств, таких как Fitch и S&P. Если страна будет иметь рейтинг "B" от всех трех ключевых рейтинговых агентств мира, то это создаст совершенно другие, качественно лучшие условия для финансового положения страны", - отметил Федоров.

Как объяснил эксперт, рейтинг "B" от всех трех рейтинговых агентств мира для Украины будет фактором, который откроет двери как для портфельных, так и прямых инвестиций. Но, по словам Федорова, многое зависит от того, как будут действовать власти страны.

"Продолжая реформировать страну, можно создать в стране условия для полноценного инвестиционного бума. Но если это не удастся, то страна хотя бы стабилизирует государственные финансы, и курс гривни к доллару вновь уйдет ниже уровня 26 гривень за доллар", - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов ожидает, что до конца 2020 года Международный валютный фонд в рамках новой кредитной программы перечислит Украине два транша на общую сумму 3,5 миллиарда долларов.