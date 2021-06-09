Нацбанк возобновил валютные интервенции, сдерживая укрепление гривни.

Курс гривни продолжает укрепление и может достичь уровня в 27 грн/долл., несмотря на интервенции Национального банка Украины по выкупу валюты.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике группы ICU.

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«Ситуация на валютном рынке изменилась в пользу предложения, поэтому курс гривни снова усиливался, и НБУ возобновил интервенции, сдерживая укрепление. В дальнейшем гривня может продолжить движение к уровню 27 грн/долл. и достичь его даже на этой неделе, несмотря на интервенции НБУ», - сообщили эксперты ICU.

Отмечается, что благодаря ощутимому преимуществу предложения иностранной валюты над спросом, курс гривни за прошлую неделю усилился на один процент и на 4,3% с начала года, завершив неделю на уровне 27,24 грн/долл.

Всего на предложение валюты существенно повлияли нерезиденты, которые стали активнее покупать украинские гривневые облигации, а резиденты также могли продавать валюту, полученную от погашений валютных ОВГЗ на прошлой неделе.

Ощутимое избыточное предложение валюты побудило НБУ завершить почти трехмесячный перерыв в интервенциях по покупке валюты и приобрести на прошлой неделе 40 млн долл. в резервы.

«Общая ситуация на валютном рынке продолжает быть благоприятной для гривни и вполне может привести к дальнейшему укреплению в направлении 27 грн/долл. И этот уровень может быть достигнут уже на этой неделе, если нерезиденты заинтересуются новыми пятилетними облигациями. НБУ может снова покупать валюту на рынке, но скорее всего в традиционных объемах по 20 млн долл. в день, чем только будет сдерживать укрепление гривни», - сказано в еженедельнике.

Курс на сегодня

Национальный банк Украины на среду, 9 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,18 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Национальный банк Украины на прошлой неделе - с 31 мая по 4 июня - купил на межбанковском валютном рынке 40 млн долларов.

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Автор: Екатерина Жирий