По словам главы правительства, есть лишь угроза дезинформационного давления..

Угроз функционированию украинской экономики на сегодняшний день нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Угроз функционированию национальной экономики нет, кроме информационного, а особенно – дезинформационного, давления, других факторов, которые могут привести к дестабилизации национальной экономики, на сегодняшний день нет", - сказал он.

Шмыгаль добавил, что на сегодня Украина имеет один из самых высоких уровней золотовалютных запасов – 30,1 млрд долларов, что позволяет правительству совместно с Национальным банком поддерживать стабильность курса гривни.

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Глава правительства напомнил, что государственный бюджет 2021 года был полностью выполнен, а его доходы выросли на 206 млрд грн по сравнению с 2020 годом.

На Едином казначейском счете сегодня 55,15 млрд грн (19,485 млрд в гривне, а также эквивалент 35,63 млрд грн в валюте). Основные выплаты по внешним долгам состоятся в сентябре.

"Мы не видим каких-то угроз по внешним выплатам", - сказал Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский созвал на сегодня заседание Совета нацбезопасности и обороны.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, основные вопросы касались первоочередных мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз. В частности, был заслушан доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля о состоянии дел в украинской экономике.

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