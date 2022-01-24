Угроз функционированию украинской экономики на сегодняшний день нет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Угроз функционированию национальной экономики нет, кроме информационного, а особенно – дезинформационного, давления, других факторов, которые могут привести к дестабилизации национальной экономики, на сегодняшний день нет", - сказал он.
Шмыгаль добавил, что на сегодня Украина имеет один из самых высоких уровней золотовалютных запасов – 30,1 млрд долларов, что позволяет правительству совместно с Национальным банком поддерживать стабильность курса гривни.
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Глава правительства напомнил, что государственный бюджет 2021 года был полностью выполнен, а его доходы выросли на 206 млрд грн по сравнению с 2020 годом.
На Едином казначейском счете сегодня 55,15 млрд грн (19,485 млрд в гривне, а также эквивалент 35,63 млрд грн в валюте). Основные выплаты по внешним долгам состоятся в сентябре.
"Мы не видим каких-то угроз по внешним выплатам", - сказал Шмыгаль.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский созвал на сегодня заседание Совета нацбезопасности и обороны.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, основные вопросы касались первоочередных мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз. В частности, был заслушан доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля о состоянии дел в украинской экономике.