На заседании будут рассматриваться вопросы касательно мер по обеспечению национальной безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Совета нацбезопасности и обороны на сегодня.

Об этом сообщается на Facebook-странице СНБО.

"Сегодня, 24 января 2022 года, в 17.00 в помещении Офиса президента Украины (г. Киев, вул. Банковая, 11) состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на заседании будут рассматриваться вопросы касательно мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего положения дел в экономике, энергетике, противодействия пандемии коронавирусной болезни и тому подобное.

Ориентировочно в 18:30 запланирован брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

Напомним, командующий Операцией Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк высказался о вероятном вторжении РФ в Украину и даже предположил, когда это может произойти.

Ранее командующий ООС уже заявил, что у нас есть около 500 тысяч человек, которые готовы "растерзать" оккупантов голыми руками.

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