Основные вопросы касались первоочередных мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, какие вопросы рассматривали на сегодняшнем заседании СНБО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сказал на брифинге после заседания Совбеза.

"Мы рассматривали ряд вопросов, прежде всего связанных с первоочередными мерами по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз", - отметил он.

В частности, по его словам, члены СНБО заслушали доклады: председателя Госпогранслужбы Сергея Дейнеко, руководителя военной разведки Кирилла Буданова, главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко, министра обороны Алексея Резникова, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова, министра Дениса Монастырского.

"Был заслушан вопрос о состоянии дел в нашей экономике – доклад имел премьер-министр Денис Шмыгаль. Мы заслушали вопрос о том, что у нас происходит в энергетике, – доклад имел министр энергетики Герман Галущенко. Мы послушали, что у нас происходит с COVID-19 – доклад имел министр здравоохранения Виктор Ляшко", – рассказал Данилов.

Читайте такжеДанилов ответил, существует ли угроза вторжения РФ в Украину в ближайшее время

Кроме того, на заседании СНБО был рассмотрен вопрос относительно недавних кибератак на правительственные сайты.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский созвал на сегодня заседание Совета нацбезопасности и обороны. На заседании должны были рассмотреть вопрос мер по обеспечению национальной безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: