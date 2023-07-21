После окончания действия военного положения банк планируют продать.

Переход "Сенс банка" в государственную собственность никаким образом не будет влиять на выполнение банком своих обязательств перед вкладчиками и клиентами.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Национализация не повлияет на выполнение банком своих обязательств перед вкладчиками и клиентами", - подчеркнул он.

Также Шмыгаль прокомментировал само решение, принятое правительством, которое будет определять участие государства в процедуре вывода этого банка с рынка.

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"Государство приобретет право собственности на акции банка в полном объеме, Министерство финансов будет избрано органом управления корпоративными правами и акциями банка. Это позволит в кратчайшие сроки назначить новое руководство финансового учреждения", - сказал премьер.

Также он подчеркнул, что это решение призвано обеспечить стабильность украинской банковской системы и защиту интересов вкладчиков, так как владельцами опосредованной существенной доли финансового учреждения были подсанкционные лица.

Как добавили в Министерстве финансов Украины, после окончания действия военного положения Минфин осуществит привлечение инвесторов для продажи "Сенс Банка".

Процедура национализации банка, в том числе, назначение нового руководства будет обеспечена в кратчайшие сроки для его бесперебойной работы.

Участие государства в выводе с рынка системно важного банка является необходимым шагом для сохранения стабильности банковской системы и эффективным методом защиты вкладчиков и других кредиторов банка в случае применения к владельцам существенного участия в банке санкций.

Национализация "Сенс Банка"

20 июля Национальный банк Украины принял решение о выводении с рынка "Сенс Банка" - бывшего "Альфа-Банк", а также обратился к правительству относительно его национализации.

21 июля 2023 исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц ввела в "Сенс Банк" временную администрацию.

Правительство согласилось купить "Сенс Банк" за 1 гривню.

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