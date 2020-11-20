Тема заседания - подготовка государственного бюджета к рассмотрению во втором чтении парламентом.

Сегодня, 20 ноября 2020 года, запланировано проведение внеочередного заседания Кабинета министров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в правительстве.

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"Тема - бюджет ко второму чтению. Время пока не известно", - сказал собеседник.

Также информацию о запланированном заседании Кабмина на своем Telegram-канале подтвердил народный депутат Алексей Гончаренко.

"По моим данным, сегодня в 17:00 состоится заседание Кабмина, на котором должны утвердить проект бюджета Украины на 2021-й год", - написал он.

Информацию о запланированном заседании Кабмина в Telegram подтвердил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Сегодня вечером (пока 17:00, но будет позже, наверное) Кабмин утвердит бюджет ко второму чтению и передаст в Раду. В среду (25/11) в 10:00 уже будет заседание Бюджетного комитета Рады", - написал он.

Железняк добавил, что депутатам проект бюджета ко второму чтению должен быть предоставлен Кабмином за 10 дней до вынесения в сессионный зал. "Так что начало декабря - самый раз для голосования", - отметил он.

Ключевые цифры госбюджета-2021

Ключевые цифры бюджета на следующий год выглядят следующим образом:

рост ВВП + 4,6%;

средний курс - 29,1 грн/долл;

доходы госбюджета - почти 1,1 трлн грн;

расходы госбюджета - 1,3 трлн грн;

дефицит бюджета - 270 млрд грн.

Хронология событий

14 сентября Кабмин утвердил проект госбюджета на следующий год.

18 сентября 2020 года Кабмин представил в парламенте проект госбюджета на 2021 год.

Заместитель председателя фракции «Голос» Железняк сообщил, что к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2021 год депутаты подали свыше 2,4 тыс. поправок.

16 октября 2020 года заседание Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, на котором должны были утвердить поправки к проекту государственного бюджета на 2021 год было отменено.

5 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

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Авторы: Дмитрий Шварц, Леся Лещенко, Татьяна Поляковская