Комиссия заявила, что фирма нарушила правила защиты инвесторов, управляя незарегистрированными биржами, искажая правила торгового контроля и продавая незарегистрированные ценные бумаги.

Главный регулятор Уолл-стрит, которым является Комиссия по ценным бумагам и биржам США, обвиняет Binance Holdings Ltd. и ее главного исполнительного директора Чанпэна Чжао в нарушении правил США в отношении ценных бумаг, передав соответствующие документы в Федеральный суд США.

Как сообщет Bloomberg, Комиссия заявила, что фирма нарушила правила защиты инвесторов, управляя незарегистрированными биржами, искажая правила торгового контроля и продавая незарегистрированные ценные бумаги, среди прочих нарушений.

"На основании тринадцати обвинений мы утверждаем, что организации Чжао и Binance участвовали в разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытия информации и преднамеренного уклонения от закона. Общественность должна остерегаться вкладывать любые свои с трудом заработанные активы в эти незаконные платформы", - говорится в заявлении председателя SEC Гэри Генслера.

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В Twitter Чжао сказал, что его команда рассмотрит жалобу.

Дело последовало за мартовским иском от наблюдательного органа США по деривативам, в котором утверждается, что Binance и Чжао регулярно нарушали его правила. В то время биржа и Чжао защищали свои усилия по соблюдению требований и назвали иск Комиссии по торговле товарными фьючерсами разочаровывающим, а также пообещали продолжить работу с регулирующими органами.

SEC в течение нескольких месяцев выясняла, не продавала ли Binance нелегально цифровые монеты, поскольку биржа начала свою работу в 2017 году. Токен, известный как BNB, в настоящее время является одним из крупнейших в мире.

Виртуальная валюта может подпадать под компетенцию SEC, если инвесторы покупают ее для финансирования компании или проекта с намерением получить прибыль от этих усилий. Это определение основано на решении Верховного суда США от 1946 года, определяющем инвестиционные контракты.

Binance и обвинение в связи с РФ

6 мая 2023 года криптобиржу Binance заподозрили в помощи РФ. Министерство юстиции США расследует, использовалась ли Binance Holdings Ltd. незаконно, чтобы позволить россиянам обходить санкции США и переводить деньги через крупнейшую в мире биржу криптовалют.

5 июня 2023 года стало известно о том, что крупнейшая криптобиржа мира, которую заподозрили в помощи России, теряет рынок. В феврале Binance контролировала 57,5% среднемесячного объема мировых криптовалютных бирж. По состоянию на 5 июня этот показатель составлял уже 43%.

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