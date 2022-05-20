Банковская система могла не выдержать нагрузку.

Сразу же после полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины было принято решение о ликвидации банков с российским капиталом.

Об этом в колонке для НВ Бизнес сообщила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут.

"Уже во второй день войны было принято решение о ликвидации сразу двух банков с российским капиталом — "МР Банка" и "Проминвестбанка". Казалось, в тот момент устойчивость банковской системы была на грани", - отметила Рекрут.

По ее словам, банковская система могла не выдержать нагрузку.

"На фоне заявлений о банкротстве двух банков "прогнозы" о возможном повторении банкопада были как никогда правдоподобны. Но холодный разум украинцев и доверие к системе одержали верх", - заявила Рекрут.

Она также отметила, что паники удалось избежать благодаря украинцам.

"Избежать паники удалось не в последнюю очередь благодаря тому, что наши граждане стали финансово более сознательными. Сегодня вкладчики знают: что бы ни случилось с банком, свои средства в пределах гарантированной суммы они получат при любых условиях. То, что это не пустые обещания, доказал кризис 2014—2017 годов. Тогда с рынка было выведено почти 90 банков, а Фонд гарантирования вкладов, несмотря ни на что, выплатил их вкладчикам в общей сложности более 90 млрд грн", - заявила Рекрут.

Война в Украине:

24 февраля началось полномасштабное военное вторжение России на территорию независимой Украины.

Национальный банк с начала полномасштабного вторжения купил у Министерства финансов военных облигаций на 100 млрд грн для финансирования расходов государственного бюджета.

16 мая в Нацбанке объяснили, как банковская система осталась стабильной несмотря на войну.

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