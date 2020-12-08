Мир может ждать рекордный рост корпоративных дефолтов и "перегретая" экономика.

Датский Saxo Bank опубликовал традиционный "безумный" прогноз на 2021 год. Уже 18 лет подряд инвестбанк готовит "шокирующие прогнозы" для мировой экономики, которые строят на маловероятных и недооцениваемых событиях.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на Saxo Bank.

"Как отметил директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен, прогнозы 2021 связанные с трендами текущего года: речь идет о десятках событий, которые так или иначе переплетены с развитием технологий, политикой ведущих центробанков и последствиями пандемии", - говорится в сообщении.

В прошлом году Saxo Bank спрогнозировал победу демократов в США и полный контроль над Конгрессом, а также то, что доллар сильно ослабнет к другим валютам по всему миру.

Amazon "купить" Кипр

Прогноз отмечает, что пандемия COVID-19-лучшее, что произошло с Amazon.

"Люди были вынуждены оставаться дома, работать удаленно, что привело к стремительному росту онлайн-продаж, при этом компании стали расширять свои возможности работы в облаке (например, используя Amazon Web Services), чтобы их сотрудники смогли работать дома через интернет", - говорится в сообщении.

Пандемия и стремительный уход жизненных циклов в онлайн помог IT-гигантам, таким как Google, Microsoft и Amazon. Многократно нарастить выручку и прибыль, "но при этом платить очень низкие налоги, переводя прибыль в юрисдикции с низкими налоговыми ставками". По прогнозу Saxo Bank, в 2021-м Amazon перенесет свою штаб-квартиру в ЕС на Кипр из-за нарастающего напряжения в официальных кругах.

Если Amazon перенесет свой доход на Кипр, а соответственно будет платить налоги на территории этой страны, "оффшорная" государство сможет сократить отношение долга к ВВП почти на 100%. Как отмечают аналитики банка, ВВП Кипра составляет 24 миллиардов долларов, что меньше, чем трехмесячный доход Amazon за пределами США.

"В течение 2021 года консультанты компании Amazon помогут Кипра "переписать" налоговый кодекс, скопировав налоговый кодекс Ирландии, этим самым еще больше снизив уровень налогов на доходы корпораций и других налогов, при этом руководство страны и ее населения станут "счастливыми рабами" в результате финансирования и низких налоговых ставок", - прогнозирует стратегический аналитик Saxo Bank Алтея Спіноцці.

Германия заплатит за Францию

Франция в ближайшие годы попадет в число европейских стран с самым тяжелым долговой нагрузкой. Еще до начала пандемии величина ее госдолга подошла к порогу 100% ВВП, а частный долг стремительно приближался к 140% ВВП. Это значительно больше, чем в Италии (106%) или Испании (119%). Пандемия только ускорила процесс: в 2021 году, как ожидается, госдолг страны превысит 120% ВВП.

Несмотря на пакет стимулирования объемом 100 миллиардов евро и программу госгарантий на 90% корпоративных кредитов, Франция не может избежать волны банкротств. Многие компании в сфере услуг не выдержат прерывистой серии приостановок работы через карантин. Инвесторы все меньше надеются на будущий доход от акций, что приводит к мощной распродаже бумаг крупнейших французских банков.

Учитывая плачевное состояние государственных финансов, а также и без того огромную задолженность, во Франции не будет другого выбора, кроме как обратиться за помощью к Германии, чтобы Европейский центральный банк напечатал довольно евро для массового выкупа долгов французской банковской системы и предотвратил системном обвала.

Блокчейн уничтожит фейковые новости

Нарастание угрозы распространения дезинформации и подрыв доверия даже к хорошо известным новостным агентствам достигают критического уровня, требуя системной реакции. Крупные СМИ и социальные сети вынуждены принимать новые меры против лжи и манипуляций в новостях. Это станет возможным благодаря совместной блокчейн-сети, объединяющей новостной контент и позволяет публиковать новости защищенным образом с проверкой как содержания, так и источники. Технология распределенного реестра сделает любое изменение контента видимой для всех, а любую новость даст проследить до первоисточника, подавляя ложную информацию, не подтвержденную другими источниками.

Такие компании, как Twitter и Facebook, активно инвестируют в разработку этих методов, причем их беспокоит прежде всего самосохранения, поскольку угроза внешнего регулирования в последние годы дошла до опасного уровня. Альтернативные новостные сайты с их теориями заговора, дезинформация о пандемии COVID-19, ложные доказательства подтасовок на выборах - все это сразу исчезнет из их платформ.

Тектонические сдвиги на рынках капитала через цифровой юань

"Цифровое средство электронных платежей" (DCEP) - это цифровая версия юаня, основанная на блокчейне. В 2019-м 80% всех платежей в Китае производились через WeChat Pay и AliPay. Народный банк Китая намерен сделать следующий шаг и повысить эффективность монетарных и фискальных мер путем дальнейшего отказа от наличных и обеспечения финансовой инклюзивности.

Предоставление иностранцам полного доступа к китайским рынкам капитала ослабит главный аргумент иностранных инвесторов против использования юаня для торговли и инвестирования - сомнение в его ликвидности и в прямом доступе к их вложения внутри КНР. В то же время стабильность китайской валюты и присущая технологии блокчейна прослеживаемость и контролируемость практически устранят риск оттока капитала и незаконного вывода средств из страны.

Эта идея хорошо сочетается с принятой Китаем стратегии "двойной циркуляции", поскольку увеличивает прозрачность внутренних операций и стимулирует использование юаня во внешних операциях, делая его привлекательной альтернативой доллару США. Цифровой юань будет как и раньше считаться "опасной валютой", но с точки зрения Китая это даже плюс, ведь это допускает отрицательные процентные ставки на "наличные" и облегчает таргетирование номинального ВВП.

Раскрытие китайского рынка капитала и создание валюты, которая конкурирует с американским долларом за статус резервной, обеспечат рост внутреннего потребления, финансирование абсолютно новой пенсионной системы и углублению рынка капитала страны.

Революционная термоотрута

Чтобы мировая экономика продолжила расти темпами, близкими к рекордным, нужно гораздо больше энергии. Новые альтернативные и" зеленые " энергетические технологии по большей части не являются решением проблемы. Миру срочно нужен прорыв в энергетике.

В 2021 году передовые системы искусственного интеллекта решают нелинейные задачи физики плазмы. Постепенно видим путь к коммерческому использованию ядерного синтеза.

Проект реактора SPARC, одобренный в 2020 году в Массачусетском технологическом институте как перспектива удешевления термоядерной энергии, резко совершенствуется благодаря новым технологиям искусственного интеллекта. Инженеры модифицируют конструкцию, получая самый грандиозный прорыв в энергетике со времен создания первых ядерных реакторов. Более того, масштабное государственное и частное финансирование позволит реализовать новую технологию за считанные годы.

Освоение термоядерной энергии устранит нехватку воды и пищи в мире благодаря опреснению морской воды и вертикальному сельскому хозяйству. Мы увидим мир дешевого транспорта, всеобщей роботизации и автоматизации, а нынешняя молодежь станет последним поколением, которому приходится работать из-за необходимости.

Самое главное, энергия ядерного синтеза сделает практически каждую страну независимой в продовольственном и энергетическом отношении, а также обеспечит наибольшее в истории повышение уровня жизни.

Безусловный базовый доход приведет к опустошению городов

Пандемия ускорила такое движение экономики, который и без нее усугублял неравенство и рвал ткань социума. Фінансіалізація (форма функционирования экономики, которой характерно преобладание финансовых сделок в общей структуре внутренних, а особенно международных отношений) приводит к тому, что дохода одного человека уже совершенно недостаточно для содержания семьи. Развитие технологий, программ, искусственного интеллекта и автоматизации снижает зарплаты и уничтожает рабочие места во множестве отраслей. Угроза полного разрушения общества заставляет осознать, что меры, принятые в ответ на пандемию, были не просто панической реакцией, а началом новой эпохи безусловного базового дохода (ББД).

Устранение лишних рабочих мест и переход на работу из дома (что стало более привычным из-за COVID-19), приближает загруженность городских офисов к нулю. Стремительно падают цены на коммерческую недвижимость, в том числе и на площади, занятые магазинами и ресторанами, которые раньше обслуживали офисных работников.

Введение ББД также меняет отношение к роли работы в жизни, так что многие молодые люди остаются жить там, где выросли. Между тем и профессионалы, и малоквалифицированные работники в крупных городах начинают увольняться, ибо предложение на рынке труда падает, а с ним и качество жизни; тесные квартиры в криминализированных районах теряют привлекательность.

Фонд гражданских технологий как следствие технологического прорыва

Победный ход высоких технологий при поддержке принципов свободного рынка уже подрывает общественный договор: коронавирус только ускорил эти тенденции. Если мы хотим избежать усугубления несправедливости, политических конфликтов, массовых беспорядков и системных угроз, в 2021 году нашему обществу придется найти новый путь экономической политики. Нужен совершенно новый подход к снижению неравенства, и речь не о поправках в налоговые кодексы.

Создают Фонд гражданских технологий, который выделяет каждому человеку долю владения капитальными активами, причем дополнительные доли идут тем, кто потерял работу, давая им, как и всем остальным, выгоду от роста производительности в цифровую эпоху. Эта политика "дивиденда на технический прогресс" направлена на снижение экономических и социальных трудностей тех, кто не смог получить финансовую выгоду от экономического прогресса последних лет. Она высвобождает огромную предпринимательскую энергию на индивидуальном и общественном уровне, так как миллионы людей получают в свое распоряжение время и силы, которые раньше тратили на монотонную и напряженную работу.

Успешная вакцинация от COVID-19 разрушит компании

Пандемия резко усилила накопление долговой нагрузки в мировой экономике, которая приобрела опасный размах еще во время финансового кризиса 2008 года. Политика практически неограниченного доступа к ликвидности и смягчения условий финансирования повела доходности государственных и высокорейтинговых корпоративных облигаций на исторические минимумы, заставив инвесторов переходить на рискованные активы.

Склонность к риску поддерживается и ожиданием эффективной вакцины, которая должна вновь запустить маховик экономического роста. Оказалось, что во время пандемии экономика была чрезвычайно перестимулирована, а после вакцинации она очень скоро "начнет перегреваться". Инфляция растет, а безработица падает так быстро, что Федеральная резервная система позволяет доходностям длинных казначейских бумаг пойти вверх, потянув за собой и более рискованные облигации.

В результате - условия финансирования ужесточаются слишком быстро, а контроль кривой доходности Федрезерва не применяется. Количество дефолтов по корпоративным бумагам поднимается до многолетнего максимума, причем первыми упадут груженые самыми крупными долгами компании в секторе физической розничной торговли, которым приходилось тяжело даже в здоровой докоронавірусній экономике.

Спрос на солнечные батареи будет благоприятным для серебра

Следующий год приносит изменения, обычно благоприятные для серебра как для материального актива и драгоценного металла: ослабление доллара США и отрицательные реальные доходности без надежды на восстановление. К тому же инфляция резко идет вверх, а регуляторы задерживаются с реакцией, желая максимально поддержать свои экономики. С массовой вакцинацией от COVID-19 до середины года избыточная ликвидность и очень мягкая экономическая политика задают высокий спрос на "твердые" активы.

Но больше всего цены на серебро тянет вверх быстро растущий спрос на его промышленное применение. В 2021 году начинается реальная нехватка серебра на рынке, и это подрывает политическую поддержку инвестиций в солнечную энергетику при президенте США Джо Байдене, "европейскую зеленую сделку", программу Китая по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и другие инициативы. Кроме того, более половины добытого серебра - побочный продукт добычи цинка, свинца и меди. По этой причине добывающим компаниям трудно удовлетворить возросший спрос.

Взлет экономик (за счет технологий нового поколения)

Темпы экономического роста во многих странах с пограничной экономикой, и экономикой, в последние годы катастрофически недооценивались. Внимательный анализ показывает, что некоторые технологии могут обеспечивать там больше повышение производительности в частном секторе, чем наблюдается в последние десятилетия в развитых странах.

Во-первых, внедрение спутниковых систем раздачи интернета обрушит цены на связь и на порядок повысит скорость обмена данными. Первым здесь будет группировка Starlink от SpaceX-1,5 тысячи спутников к концу 2021 года. В выигрыше будут прежде всего образование и производственный бизнес. Во-вторых, уже сейчас идет революция электронных банковских систем, которая дала миллиардам людей доступ к цифровой экономике с помощью мобильных устройств.

Наконец, развитие беспилотников произведет революцию в доставке, снизив расходы на проживание вдали от крупных городов. Беспилотные технологии вместе с автоматизацией будут применяться и в сельском хозяйстве, повышая производительность труда в слаборазвитых сельских регионах по всему миру.

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Автор: УНИАН