В "Большой семерке" призывают весь мир объединиться с призывом к Путину вывести войска из Украины.

С каждым днем для России создают все больше проблем и наказаний за нападение на Украину. Теперь захватчики не будут иметь льгот на займы и финансирование от МВФ и Всемирного банка.

Такие ограничения для России собираются одобрить лидеры G7 (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии). Теперь оккупанты не будут иметь шансов на льготы в многосторонних банках. Об этом говорится в заявлении лидеров G7, опубликованном на сайте Европейского Совета.

"Лидеры G7 договорятся о том, чтобы Россия не могла получить финансирование от ведущих многосторонних финансовых учреждений, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк", – говорится в сообщении Белого дома.

Так же лидеры "Большой семерки" "сохраняют решимость выступать на стороне украинского народа и правительства, которые героически сопротивляются военной агрессии президента Российской Федерации Владимира Путина и выбранной им войне против их суверенного государства".

"Эта неспровоцированная и неоправданная атака приводит к огромным страданиям и трагической потере жизни, в том числе из-за большей части неразборчивых бомбардировок и обстрелов гражданских в школах, домах и больницах", - отмечается в заявлении.

"Мы едины в нашей решимости привлечь президента Путина и его режим к ответственности за эту неоправданную и неспровоцированную войну, которая уже изолировала Россию в мире", - отмечается в заявлении.

"Мир должен объединиться с призывом к президенту Путину и его режиму немедленно прекратить нынешнее нападение против Украины и вывести его военные силы. Мы выступаем в солидарности с теми, кто мужественно противостоит вторжению в Украину", - говорится в заявлении.

Также лидеры G7 настойчиво призывают Россию обеспечить защищенный и беспрепятственный гуманитарный доступ к жертвам ее нападения в Украине и позволить безопасный выход для гражданских, желающих эвакуироваться.

"Мы призываем и обязуемся обеспечить гуманитарную, медицинскую и финансовую поддержку для беженцев из Украины", - говорится в заявлении.

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