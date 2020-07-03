Саакашвили заявил, что в 2020 году Украина вернула из оффшоров всего 16 тысяч гривен

При этом, генпрокурор Латвии умолял украинскую власть забрать 80 миллионов, которые вывели в офшор их банка.

Председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что из оффшорных средств, или денег выведенных преступным путем, в Украине в 2020 году вернули всего 16 тысяч гривен. По его словам, чиновники не хотят возврата остальных денег.

Об этом Саакашвили рассказал в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на 1+1.

"В этом году вернула (Украина - ред.) 16 тысяч гривен всего", - заявил Саакашвили. Он добавил, что это при том, что 4 года назад генеральный прокурор Латвии "просто умолял" его передать кому-то из украинской власти, что на счета Нацбанка Латвии лежали 80 миллионов евро, арестованы латвийской прокуратурой. "Заберите эти 80 миллионов, это ваши", - добавил он, заметив, что деньги до сих пор в банке.

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На Национальном совете реформ Саакашвили предлагал, как вернуть эти деньги, но, как он заявил, "сейчас идет саботаж". "Сразу началось, что "принцип соразмерности ...". Короче, чтобы этого не было. Я вам скажу, почему они не хотят возвращения этих денег. Во-первых, это плохой прецедент", - отметил он.

"Во-вторых, это отнимает хлеб у тех, кто решает... и улаживают эти дела. Зачем им простой механизм делать между прокуратурой и человеком, которая провинилась и должна деньги. Им лучше в тени договариваться", - сказал бывший президент Грузии.

На вопрос ведущей Натальи Мосейчук о деньгах Януковича, мол, "где-то там пасутся", потому что американцам выгодно их использовать, Саакашвили ответил, что "американцы совсем не дураки". "У них есть процессуальная сделка. В свое время бывший премьер Лазаренко туда поехал, они забрали у него все деньги и практически раздели полностью. Сейчас у Фирташа они хотят забрать... Наши страны не только обирают коррупционеры, но потом те страны забирают эти деньги второй раз себе, ничего нам не сворачивая", - сказал бывший президент Грузии.

Как сообщал ранее УНИАН, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что в парламенте Украины есть "межфракционное объединение контрабандистов".

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