По словам премьера, размер госдолга не выходит за границы сумм, которые недопустимы или усложняют его обслуживание.

Рост государственного долга является естественным и находится в допустимых параметрах, согласованных министерствами и международными партнерами Украины.

Читайте такжеУкраину может ждать технический дефолт и "апокалиптический сценарий" в 2021 году - нардепОб этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в парламенте.

"По состоянию на начало прошло года сумма госдолга официально была около 85 миллиардов долларов. По состоянию на конец января сумма госдолга - 90 миллиардов долларов в эквиваленте. Полностью все параметры бюджета, дефицита госбюджета, займов, которые планировалось взять в прошлом году, были соблюдены, соответственно, это является естественным ростом суммы госдолга. Он находится в параметрах и в границах допустимых, согласованных всеми министерствами и нашими международными партнерами", - сказал Шмыгаль.

По его словам, такой размер госдолга также является приемлемым для международных инвесторов и не выходит за границы сумм, которые недопустимы или усложняют обслуживание долга.

Присутствующий в парламенте министр финансов Украины Сергей Марченко добавил, что фактический дефицит бюджета в 2020 году был меньше запланированного, что позволило сэкономить на займах.

"Хочу только добавить, что у нас плановый дефицит бюджета прошлого года был 7,5%, фактический дефицит, который сложился, - 5,3%, то есть у нас была возможность сэкономить и не одалживать сверх меры в прошлом году", - сказал Марченко.

Что этому предшествовало

Совокупный государственный долг Украины в январе 2021 года вырос на 490 миллионов долларов - до 90,74 миллиарда долларов.

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Автор: Екатерина Жирий