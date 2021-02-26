В национальной валюте госдолг за январь вырос на 6,34 миллиарда гривень.

Совокупный государственный долг Украины в январе 2021 года вырос на 490 миллионов долларов - до 90,74 миллиарда долларов.

Читайте такжеМеждународные резервы Украины сократились до $28,8 миллиарда - НБУОб этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Министерства финансов Украины.

Отмечается, что в национальной валюте государственный долг в январе 2021 года вырос на 6,34 миллиарда гривень - до 2,558 триллиона гривень.

Прямой госдолг в январе этого года в долларовом выражении возрос на 0,49% - до 80,29 миллиарда долларов, в гривневом - на 0,2%, до 2,263 триллиона гривень.

В том числе внешний прямой долг в минувшем месяце в долларах сократился на 0,45% - до 44,31 миллиарда долларов.

Гарантированный государством долг в январе 2021 года увеличился на 0,97% - до 10,45 миллиарда долларов, в гривне - на 0,61%, до 294,48 миллиарда гривень.

Что этому предшествовало

По данным Министерства финансов, Украине в 2021 году предстоит выплатить по госдолгу 585,13 миллиарда гривень.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий