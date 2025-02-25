Институт прогнозирует рост ВВП на 2,9% в 2025 году.

Согласно оценке Института экономических исследований (ИЭИ), в январе ВВП Украины вырос на 2% по сравнению с ростом на 1,6% в декабре 2024 года. Об этом говорится в Месячном экономическом мониторинге Украины за январь.

"Основные причины ускоренного роста - меньшее падение сельского хозяйства, отсутствие массовых плановых отключений электроэнергии и рост частного потребления", - говорится в документе.

Темпы прироста ВВП за 2024 год ИЭИ оценивает в 3,5%. По текущему прогнозу института, реальный ВВП будет расти на 2,9% в 2025 году и 3,2% в 2026 году.

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Что касается роста цен, в январе потребительская инфляция в годовом выражении в дальнейшем ускорилась и составила уже 12,9% к предыдущему году. По данным ИЭД, рост отражал схожие факторы, что и предыдущие месяцы: высокие расходы производителей, в том числе на рабочую силу, определенное восстановление потребительского спроса, повышение инфляционных ожиданий.

"Для продовольственных товаров свою роль дальше играет низкий урожай прошлого года в частности овощей и снижение разрыва между внутренними и мировыми ценами на сельскохозяйственные товары", - сообщили аналитики.

Отмечается, что в январе обвалились цены на яйца (на 23% к предыдущему месяцу) и происходило сезонное снижение цен на зимнюю одежду и обувь. Впрочем, дальше росли цены на некоторые овощи, повышение акцизов добавило к ценам на топливо и табачные изделия, изменение правил работы резко увеличило стоимость автогражданки. Также операторы мобильной связи и интернета решили продолжить пересмотр своих тарифов и стоимость их услуг выросла в среднем на 11,2% в январе после роста на 5,2% в декабре.

Экономика Украины - последние новости

В Министерстве экономики Украины оценили рост ВВП в январе на 1,5%, тогда как в декабре прошлого года - на 1,7%. В частности, в январе зафиксировали падение в таких сферах как добывающая отрасль и транспорт. Среди главных причин кризиса в добывающей отрасли называют остановку работы шахт в Донецкой области, которые находятся на линии соприкосновения.

Инфляция на потребительском рынке в январе 2025 года, по сравнению с декабрем 2024года, составила 1,2%. В годовом измерении, по сравнению с январем 2024 года, - 12,9%.

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