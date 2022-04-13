Портфель военных ОВГЗ в собственности Нацбанка составляет 40 млрд грн.

Правление Национального банка Украины 12 апреля приняло решение осуществить второй выкуп военных облигаций правительства на сумму 20 млрд грн.

Как сообщила пресс-служба регулятора, таким образом портфель военных ОВГЗ в собственности Нацбанка составляет 40 млрд грн.

"Поддержка бюджета Национальным банком является необходимым шагом, учитывая необходимость обеспечения надлежащего отпора широкомасштабной вооруженной агрессии россии против Украины. В то же время центробанк, как и было задекларировано, будет финансировать только критические расходы правительства в ограниченных объемах и прозрачным способом. Такой подход позволит минимизировать риски разбалансирования инфляционных ожиданий, высокой инфляции и нарушения макрофинансовой стабильности", - говорится в сообщении.

Поддержка со стороны НБУ по-прежнему не является основным источником финансирования расходов правительства. Несмотря на военные действия, украинские предприятия постепенно возобновляют свою деятельность и продолжают платить налоги, а граждане перечисляют значительные суммы в поддержку армии. Украина также получает важную финансовую, военную и гуманитарную поддержку международных партнеров.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

25 февраля Кабинет министров принял решение о выпуске военных облигаций на сумму до 400 млрд грн.

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