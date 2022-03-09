Национализация российского банка станет первым шагом к тому, что средства РФ будут служить на усиление обороноспособности и восстановление экономики Украины, отметил экономический эксперт.

Российский "Сбербанк" в Украине должен быть национализирован, а все доходы от его деятельности должны быть направлены в государственный бюджет и потрачены на усиление украинских вооруженных сил.

Такое мнение высказал экономический эксперт Олег Пензин во время общенационального телеэфира.

"На мой взгляд, Национальный банк вместо того, чтобы банкротить этот банк (российский "Сбербанк" в Украине - УНИАН) должен был бы просто его национализировать и забрать все средства, которые в нем есть, а там есть достаточно много средств. Эти средства должны быть однозначно списаны в государственный бюджет, и это учреждение должно стать государственным банком. Собственно, это и будет первым шагом к тому, что средства России будут служить на усиление обороноспособности и восстановление экономики Украины", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Верховный суд Украины в августе 2021 года поддержал позицию государственного "Ощадбанка" (Киев) и запретил украинской "дочке" крупнейшего российского банка использовать торговую марку "Сбербанк" в Украине. 10 декабря 2021 года украинская "дочка" российского "Сбербанка" сменила название на АО "МР Банк"(АО "Международный резервный банк").

Напомним, рано утром 24 февраля РФ ворвалась на украинскую территорию, агрессор начал бомбить военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

Ряд стран мира решили наказать российские власти за новую агрессию против Украины - ввели свежие санкции. В частности, Евросоюз решил, что с 12 марта ряд российских финучреждений - "ВТБ", "Банк России", "Совкомбанк", "Открытие", "Промсвязьбанк", "Новикомбанк" и ВЭБ.РФ" - должны быть отключены от международной финансовой системы SWIFT.

Справка УНИАН. Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, находящиеся под контролем Российской Федерации: АО "Международный резервный банк", который на 100% принадлежит ОАО "Сбербанк России", и Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", который на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

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