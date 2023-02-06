Чтобы как-то держаться на плаву, в РФ уже принялись обирать бюджетников.

Россию в ближайшем будущем ждет полный крах экономики, Кремль будет вынужден обесценить рубль.

Такой прогноз в программе "Аргумент" сделал ведущий экономический аналитик и специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин, отметив, что уже сейчас не меньше 30% доходной части бюджета РФ из-за санкций "как корова языком слизнула".

Чтобы как-то держаться на плаву, в РФ принялись обирать бюджетников - от пенсионеров до россиян, задействованных в сферах здравоохранения, науки и образования, отметил эксперт:

"Основной удар санкций приходится по населению, даже не по военным усилиям Кремля".

Также в РФ активно начали распродавать то, что было накоплено "на черный день", добавил Крутихин.

"Руководство России, судя по всему, полно решимости продолжать движение по этому пути… Дефицит бюджета колоссальный, его нужно будет откуда-то покрывать, а покрывать его неоткуда, значит, нужно девальвировать национальную валюту", - спрогнозировал экономист.

Экономическая ситиация в России - новости

Ранее сообщалось, что на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и введенных против агрессора санкций, производство легковых автомобилей в России в 2022 году обвалилось до исторического минимума.

Вместе с тем, по данным Вloomberg, в целом промышленное производство России в конце 2022 года снизилось всего на 0,7%, подпитываемое войной производство помогло компенсировать спад во многих секторах российской промышленности.