В этом году Россия запретила импорт осей для железнодорожных колес, колесных пар, непосредственно самих колес и отливок для таких колес.

Россия решила расширить свои санкции и запретила ввоз железнодорожных колес из Украины.

Читайте такжеРоссия решила закрыть торговые представительства в Украине и ЛитвеОб этом говорится в постановлении Правительства РФ от 6 февраля

Документ вносит изменения в постановление от 29 декабря 2018 года (№ 1716-83). Она содержит перечень запрещенных к ввозу в РФ товаров, страной происхождения или страной отправления которых является Украина или которые перевозят через территорию Украины.

Новое постановление дополняет этот список. Теперь запрещен импорт осей для колес диаметром 710 мм и более; колесных пар, колес диаметром 710 мм и более, и отливок для таких колес.

Также был запрещен импорт боковых рам тележек грузовых вагонов и надрессорных балок.

Постановление вступает в силу 9 февраля.

Что этому предшествовало

29 декабря 2018 года Россия ввела запрет на импорт ряда украинских товаров.

Тогда премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что это - ответ на санкции со стороны Украины.

Правительство России может отменить свои ограничения, если Украина отменит свои.

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Автор: УНИАН