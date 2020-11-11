Россия решила закрыть торговые представительства в Украине и Литве

С предложением о закрытии этих представительств выступило российское министерство промышленности и торговли.

Правительство России решило закрыть торговые представительства в Литве и в Украине. Читайте такжеУкраина за 7 лет сократила импорт из России втрое Соответствующее постановление 7 ноября подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин, пишет "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС. "Правительство Российской Федерации постановляет ликвидировать торговое представительство Российской Федерации в Литовской Республике, торговое представительство Российской Федерации в Украине", - говорится в опубликованном постановлении. С предложением о закрытии этих представительств в сентябре выступило российское министерство промышленности и торговли. Что этому предшествовало В 2019 году Россия впервые потеряла позиции крупнейшего торгового партнера Украины среди отдельных стран.

В декабре 2018 года Россия ввела санкции на импорт более 200 товаров из Украины, а в апреле 2019 года к этому списку добавили еще около 140 товаров.

Кроме этого, экспорт некоторых российских товаров в Украину, преимущественно энергоресурсов, либо был запрещен, либо попал под новую систему разрешений. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: УНИАН

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