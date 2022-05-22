Эксперт убежден, что интересы Украины заключаются не в том, чтобы изгнать РФ со своей территории, а в том, чтобы Россия никогда больше не представляла угрозу для нас.

Отказ стран от российских энергоресурсов может превратить Россию в региональную страну, а последствия вторжения в Украину будут ощущать на себе еще три-четыре поколения россиян.

Об этом в интервью Радио НВ заявил предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар.

"Если мир будет меньше зависеть от ископаемого топлива, Россия просто вернется туда, где была 500 лет назад. Это будет такая сравнительно небольшая региональная страна, которая имеет какую-то амбицию, но ничего не имеет для того, чтобы ее поддерживать. И это отвечает интересам Украины — они заключаются не в том, чтобы изгнать последних российских солдат со своей территории, а в том, чтобы Россия никогда больше не представляла угрозу Украине", - заявил эксперт.

Пекар также отметил, что больше всего санкций против России ввел сам президент страны-оккупанта Владимир Путин.

"Среди всех мировых лидеров больше санкций на российскую экономику наложил не Джо Байден и не Олаф Шольц, и не Борис Джонсон, не Эмманюэль Макрон и не Владимир Зеленский даже, а Владимир Путин. Это те потери, которые российская экономика испытывает от полной перестройки на военные рельсы, отказа от современных экономических моделей и погружения в какой-то абсолютный сталинизм", - отметил эксперт.

Пекар подчеркнул, что Россия сама на себя накладывает саанкции.

"Она, по сути, сама на себя накладывает эмбарго, отказываясь от торговли с определенными странами за какие-то их настоящие или вымышленные провинности… Никто из мировых лидеров не сделал для падения российской экономики столько, сколько сделал Владимир Путин. Я думаю, что русский народ будет выхаркивать это еще три или четыре поколения, возможно, целый век", - отметил эксперт.

Война в Украине:

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война в Украине входит в финальную фазу, в ходе которой предстоит контрнаступление и освобождение оккупированных территорий.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия готовится к ведению долговременной войны.

"По многим признакам Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции. Война переходит в затяжную фазу. Мы видим, как на Херсонщине, в Запорожской области российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне", - отметил он.

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