Война в значительной степени идет на истощение.

После вторжения в Украину Россия начала войну на истощение, однако международные санкции не дадут ей шанса на победу.

Об этом в интервью Радио НВ заявил предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар.

"Сейчас уже война другая, многоуровневая — не только фронтовая, это война экономическая, санкционная, дипломатическая, информационная, психологическая, кибервойна и т. д., вплоть до очень больших и высоких, сложных уровней войны, о которых говорят только философы", - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что сейчас решается вопрос кто выдержит испытание войной.

"Война в значительной степени идет на истощение, здесь кто первый сдохнет: Украина от тех ударов, которые украинская экономика получила от агрессора, или Россия от тех ударов, которые она получила от международных санкций", - заявил эксперт.

Пекар также отметил, что время играет на Украину.

"Есть такая поговорка, что пока толстый усохнет, тонкий сдохнет. Вопрос, обсуждаемый постоянно военными, экономическими и другими экспертами: на кого играет время? Пришли к выводу, что время играет на Украину, потому что она получает новейшее вооружение, и если Украина выстоит, удержится в экономическом смысле, то наступит день, когда украинские военные просто будут гнать российские части к границе, до последнего квадратного метра украинской территории", - заявил эксперт.

Война в Украине:

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война в Украине входит в финальную фазу, в ходе которой предстоит контрнаступление и освобождение оккупированных территорий.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия готовится к ведению долговременной войны.

"По многим признакам Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции. Война переходит в затяжную фазу. Мы видим, как на Херсонщине, в Запорожской области российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне", - отметил он.

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