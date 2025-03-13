Специалисты считают, что вопросы платежей являются сейчас наиболее обременительными для экономики РФ.

Россия просит бизнес ответить, снятия каких санкций Москва должна добиваться перед переговорами с Вашингтоном. Об этом со ссылкой на российские источники сообщает Reuters.

Сразу два источника в российской промышленности сообщили, что Министерство промышленности и торговли РФ попросило компании предложить, какие санкции необходимо снять в первую очередь.

Один из источников отметил, что в ведомстве распространяют специальную форму для заполнения, в которой запрашивается, какие санкции больше всего повлияли на бизнес и какие ограничения являются наиболее чувствительными.

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В российском Министерстве промышленности и торговли не ответили на запрос Reuters о комментарии.

Издание пообщалось с представителями бизнеса, юристами и экономистами. Большинство опрошенных отметили, что вопросы платежей являются наиболее обременительными для РФ, хотя некоторые источники также акцентировали внимание на энергетических санкциях, в частности ограничениях в отношении российского флота нефтяных танкеров.

По мнению некоторых специалистов, наиболее вероятным сценарием в ближайшей перспективе является ослабление вторичных санкций, которые направлены на компании в третьих странах, что позволит РФ обходить западные ограничения.

Санкции против РФ - последние новости

Ранее американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм пригрозил россиянам разрушительными санкциями, если они не согласятся на 30-дневное перемирие.

Он отметил, что США могут ввести санкции, которые не только повлияют на саму РФ, но и наложат существенные ограничения и на страны, которые покупают российские уран, газ и нефть.

Некоторые специалисты считают, что Россия будет игнорировать угрозы санкциями от новых властей США. Одна из проблем заключается в том, что россияне могут найти новые лазейки для обхода ограничений.

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