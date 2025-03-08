В Кремле считают, что Трамп больше заинтересован в том, чтобы вести личную вендетту с Зеленским и подчинить правительство Украины своей воле, чем нацеливаться на Россию

Несмотря на угрозы Дональда Трампа применить к России новые серьезные санкции, если она продолжит обстреливать Украину беспилотниками и ракетами, россияне, похоже, не воспринимают эти заявления всерьез. Как пишет в статье для The Spectator политолог, глава консалтинговой компании Mayak Intelligence, автор около 30 книг о России Марк Галеотти, такой сдержанный подход вызывает удивление, ведь в прошлом Москва с яростью отвечала на угрозы дальнейших санкций. Но, отмечает Галеотти, для такой реакции есть три основные причины.

1. "Трамп нам не друг".

Первая причина заключается в том, что, как бы сильно россияне ни были в восторге от того, насколько удобными для них были недавние инициативы Трампа, они не поддались распространенному в либеральных западных кругах мнению, что он их человек, купленный и оплаченный. Как предупредил российский парламентарий Андрей Картаполов, "Трамп нам не друг".

У России свои интересы, а у Трампа и США свои, и хотя сейчас они кажутся согласованными, это неизбежно изменится.

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2. Трамп относится к России и Украине по-разному

Причина не только в его необъяснимом уважении к Владимиру Путину, но и в том, что он видит эти две страны как очень разные.

"Россия — противоположный собеседник, которого нужно заманить за стол переговоров, прежде чем настанет время для серьезного давления. Украину же он, похоже, считает неблагодарным вассалом, которому нужно показать, кто здесь хозяин", - пишет Галеотти.

Поэтому пока, если только россияне проявляют прямого "неуважения" к Трампу - они чувствуют себя в достаточной безопасности.

3. "Новых санкций бояться нечего".

Как пишет Галеотти, у Москвы есть уверенность - справедливая или нет, — что новых санкций бояться нечего.

"После трех лет персональных и секторальных мер настоящая борьба для Запада заключается в том, чтобы выявить и закрыть лазейки, которыми пользуются русские, только для того, чтобы они нашлии новые", - отмечает он.

Так, один московский экономист, близкий к Кремлю, предположил, что "единственные новые меры, которые Запад мог бы ввести, чтобы иметь серьезное значение, также были бы настолько разрушительны для них, что они не осмелились бы их использовать".

"Таким образом, позиция Кремля представляет собой смесь осторожности и самоуспокоенности. Они не верят, что их отношения с Трампом обязательно никогда не испортятся, но на данный момент они считают, что он больше заинтересован в том, чтобы вести личную вендетту с Зеленским и подчинить правительство Украины своей воле, чем нацеливаться на Россию. Они также предполагают, что его угрозы просто риторические", - подытоживает Галеотти.

Трамп пообещал санкции против России

Как писал УНИАН, Трамп призвал Москву немедленно пойти на переговоры. По его словам, США введут масштабные санкции против РФ, если страна не согласится на переговоры.

В то же время бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что угрозы санкциями в адрес РФ являются пустыми. По его словам, Россия успешно научилась обходить ограничения, в том числе и финансовые.

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