Коронавирусный экономический кризис еще не закончился - Разумков

По словам Разумкова, спад экономики приведет к тому, что изменятся приоритеты для каждого из государств

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал состояние украинской экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции.

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Отвечая на вопрос по поводу экономического кризиса в мире и видит ли он риски углубления кризиса, угрозы для выполнения бюджета и продолжится ли сотрудничество Украины с МВФ, Разумков, в частности, отметил, что Украина сейчас «живет в реалиях, в которых живет весь мир».

Прогнозы

«Если мы говорим языком цифр, то, если я не ошибаюсь, согласно прогнозам по Еврозоне, будет спад экономики почти на 9%. И это в этом году, в следующем году прогнозируется рост на 6%. То есть, опять же не восстановится. И это приводит к тому, что меняются приоритеты для каждого из государств», - сказал спикер.

Главным таким изменением, по его словам, является переориентация на внутренних производителей, защита национальных интересов, защита и продвижение собственной экономики государств.

«Однако, я более чем четко понимаю, что сегодня работать исключительно в режиме замкнутой экономики невозможно, и международное движение и финансов, и капитала, и промышленности, и товаров так же будет сохраняться», - отметил председатель парламента.

Украина, по его мнению, должна находить «те возможности, те ключевые точки роста, которые есть у нас, которые мы можем использовать».

В то же время Разумков считает, что в Украине есть отрасли, которые сегодня нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства и в привлечении дополнительных инвестиций.

«Если мы говорим о выполнении бюджета, то за последние 1,5-2 месяца мы видим положительный тренд. Если до июня выполнение бюджета было, если не ошибаюсь, где-то 88%, то сейчас мы видим 92%. Это демонстрирует то, что экономика понемногу выходит из экономического кризиса. Однако говорить о том, что мы вышли полностью, и что мы можем говорить о серьезном росте, как и вся Европа, как и весь мир, я думаю, что это, мягко говоря, еще рано», - рассказал председатель ВР.

По его мнению, экономический кризис, с которым ныне столкнулся мир, можно сравнить только с экономическими проблемами, которые были после Второй мировой войны. "К сожалению, сегодня говорить, что мы прошли худшую точку, я думаю, тоже пока еще рано", - подытожил Разумков.

Перспективы выхода из кризиса

По его словам, это демонстрирует то, что экономика понемногу выходит из экономического кризиса.

"Но говорить о том, что мы вышли полностью, что мы можем говорить о серьезном росте, как и вся Европа, как и весь мир, - я думаю, что это, мягко говоря, рановато. И экономический кризис, с которым мы столкнулись в мире, - я думаю, что его можно сравнить только с экономическими проблемами, которые мы видели после Второй мировой войны. И к сожалению, сегодня говорить, что мы прошли самую точку, я думаю, что тоже пока рано", - уточнил председатель ВР.

Восстановление после пандемии

Мир не избавится от коронавируса, пока не появится безопасная и эффективная вакцина, доступная всем. И восстановление после серьезных экономических последствий пандемии не начнется без нового социального договора между правительствами и гражданами, который был бы основан на прозрачном, ответственном и достойном доверия управлении. Об этом заявил экономист Нгози Ононьо-Ивеала. По его словам, уже сейчас многие страны борются с искусственным завышением цен, распадом цепей поставок и даже коррупцией в процессе закупок оборудования включительно со средствами личной защиты.

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