Bloomberg: Пример Украины может помочь побороть кризис после COVID-19

Экономика мира не восстановится после пандемии, пока лидеры не смогут убедить своих граждан, что они тратят государственные деньги разумно.

Мир не избавится от коронавируса, пока не появится безопасная и эффективная вакцина, доступная всем. И восстановление после серьезных экономических последствий пандемии не начнется без нового социального договора между правительствами и гражданами, который был бы основан на прозрачном, ответственном и достойном доверия управлении.

Об этом на страницах Bloomberg пишет экономист Нгози Ононьо-Ивеала, добавляя, что с каждым днем продолжения кризиса ценность более открытого правительства становится все более очевидной. Позаботиться о том, чтобы медицинское оборудование, а позже и вакцины, были доставлены тем, кто больше всего в них нуждается, - это главный вызов для правительства.

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Уже сейчас многие страны борются с искусственным завышением цен, распадом цепей поставок и даже коррупцией в процессе закупок оборудования включительно со средствами личной защиты. В отчаянии некоторые правительства подписывали соглашения с поставщиками, которые ранее не занимались доставкой вещей, которые нужны в разгар пандемии. И слишком часто такие новые поставщики терпели неудачу.

"Единственный способ провести чрезвычайные закупки быстро и эффективно - это сделать процесс прозрачным, опубликовав данные о всех тендерах и контрактах. Именно такую цель преследует система закупок в Украине: гражданское общество следило за ценами на хирургические маски на протяжении последних нескольких недель и обращало внимание на потенциальное мошенничество", - говорится в статье.

Парагвай и Колумбия применили похожие подходы, опубликовав подробности контрактов как отрытые данные. А независимые группы отслеживали разницу в ценах различных поставщиков оборудования, связанного с COVID-19. На фоне усиления работы над вакцинами новая инициатива Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT) была создана как аналогичный подход к обеспечению средств диагностики, терапии и лечения.

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Эту открытость нужно расширить на специальные бюджеты, которые были созданы для финансирования систем здравоохранения и пакетов экономического стимулирования. Даже в нормальные времена министерства финансов должны были публиковать свои бюджеты так, чтобы это способствовало ответственности и поощряло привлечение общественности. Сейчас еще важнее убедить налогоплательщиков, что деньги тратятся на основе правильной приоритетности.

Открытие данных о закупках и бюджетах будет иметь желаемый эффект только в том случае, если гражданам и общественным организациям можно будет следить за потоком денег. Журналисты в нескольких странах уже использовали законы о свободе информации и журналистские расследования, чтобы пролить свет на невыполненные контракты относительно закупки медицинского оборудования, заключенные с сомнительными, вновь созданными компаниями.

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Это возможно лишь при условии, что свобода, гражданские свободы и общественное пространство будут защищены. В некоторых странам пандемия COVID-19 была использована для того, чтобы скрыть подавление гражданского общества и подорвать демократические свободы. Это очень недальновидное поведение, которое еще больше навредит доверию граждан к своим правительствам, которая остро необходима во времена кризиса.

Хотя такие реформы будет не просто выполнить, они спасут жизни в краткосрочной перспективе и построят более сильные общества в долгосрочной.

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