Рада приняла закон о таможенном тарифе Украины: что он предусматривает

Согласно закону, ставки ввозной пошлины на товары не меняются.

Верховная Рада Украины приняла закон о новом Таможенном тарифе Украины, предусматривающий обновление существующего таможенного тарифа в соответствии с гармонизированной системой 2017 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта № 3228 «О Таможенном тарифе Украины» за основу и в целом с необходимыми технико-юридическими правками проголосовали 290 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, необходимость принятия закона обусловлена приведением законодательной базы страны в соответствие с системой общепризнанных норм международного права. Отмечается, что нынешний Таможенный тариф Украины построен на основе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров версии 2012 года, тогда как применение мер тарифного и нетарифного регулирования в большинстве стран мира, в частности в странах Европейского Союза и странах СНГ, с 1 января 2017 года осуществляется на основе ГС-2017.

Согласно закону, ставки ввозной пошлины на товары не меняются, а предусмотрены только изменения, дополнения, уточнения кодов и описательных частей отдельных товаров, примечаний к товарным группам.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в сентябре 2013 года приняла евроинтеграционный Закон “О внесении изменений в Таможенный тариф Украины, утвержденный законом Украины “О Таможенном тарифе Украины”.

Принятый закон перестраивал Таможенный тариф с гармонизированной системы описания и кодирования (ГС) 2007 года на ГС-2012, которой пользовались в большинстве стран мира, в том числе в ЕС. Помимо этого, закон предусматривал снижение льготных ставок ввозной пошлины на некоторые виды товаров.

Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Гостаможслужба официально заработала с 8 декабря прошлого года.

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