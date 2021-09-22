Закон предусматривает обеспечение надлежащего выполнения банками требований закона о валюте.

Верховная Рада приняла закон, обязывающий банки осуществлять валютный надзор за счетами нерезидентов, в частности обмениваться информацией о принадлежности счетов их клиентов к банковским счетам, открытым нерезидентам.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие во втором чтении и в целом закона "О внесении изменения в статью 11 Закона Украины "О валюте и валютных операциях" относительно выполнения банками функций агентов валютного надзора" (№5851) проголосовали 260 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно пояснительной записке к законопроекту, с целью обеспечения надлежащего выполнения банками требований закона о валюте в части выполнения функций агентов валютного надзора за валютными операциями, предлагается установить для банков обязанность обмениваться информацией о принадлежности счетов их клиентов к банковским счетам, открытым нерезидентам, с целью осуществления валютного надзора за валютными операциями, осуществляемыми их клиентами через эти банки.

В то же время предлагается определить, что порядок ведения и использования банками записей реестра счетов информационной системы, обеспечивающей сбор, накопление, хранение, доступ и использование банками информации о принадлежности счетов к банковским счетам, открытым нерезидентам, устанавливается Национальным банком Украины.

Урегулирование платежного рынка Украины:

В июне 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон о платежных услугах, целью которого является урегулирование платежного рынка в Украине.

Автор: Екатерина Жирий