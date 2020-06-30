Prozorro не может быть отменена - Шмыгаль

При проведении госзакупок появятся новые критерии для украинских производителей.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что введение локализации, как квалификационного критерия для участия в закупках, поддержит украинскую экономику, и не навредит функционированию системы Prozorro.

Об этом Шмыгаль сообщил в интервью BBC-Украина.

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«Prozorro - это яркий, эффективный инструмент, который признали в Европе. Это хороший механизм преодоления коррупции. Поэтому Prozorro не может быть отменена, этот инструмент будет жить», - отметил Шмыгаль.

По его словам, речь идет об определении неценовых критериев в государственных закупках.

«Мы не говорим о локализации, это противоречит нашим договоренностям с европейскими и мировыми партнерами. Но мы говорим сегодня об определении других неценовых критериев в государственных закупках. Это могут быть критерии участия украинских производителей в некоторых сферах государственных закупок. Это важно для поддержания собственной экономики. Таким путем движется большинство стран мира, когда наступил кризис», - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер отметил, что неценовые критерии не противоречат международным договоренностям.

Справка УНИАН. Система Prozorro была создана в 2015 году, с 1 августа 2016 года была распространена в Украине на всех государственных заказчиков при проведении закупок товаров стоимостью более 200 тысяч гривень и услуг - более 1,5 миллиона гривень. Ключевым критерием победы в тендере в рамках Prozorro является цена, а экономия государственных средств достигается за счет конкуренции по рыночному принципу.

Как сообщал УНИАН, в мае 2020 года была запущена программа поиска уязвимости системы электронных публичных закупок Prozorro.

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