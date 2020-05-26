В Украине запускают программу поиска уязвимостей системы закупок Prozorro

Отмечается, что данная проверка не повлияет на работу самой системы публичных закупок.

Государственное предприятие "Прозорро" запускает программу поиска уязвимости системы электронных публичных закупок Prozorro и приглашает "белых" хакеров (специалисты по компьютерной безопасности, которые специализируются на тестировании безопасности компьютерных систем) для выявления недостатков в ее защите.

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Об этом сообщила пресс-служба "Прозорро".

"Как администраторы Prozorro, мы всегда уделяем очень много внимания кибербезопасности. И поэтому решили на постоянной основе привлекать независимых аудиторов, так называемых "белых" хакеров, к поиску уязвимостей в нашей системе", - цитирует пресс-служба слова директора оператора системы публичных закупок госпредприятия "Прозорро" Василия Задворного.

В "Прозорро" подчеркнули, что данная проверка не повлияет на работу самой системы публичных закупок.

В прошлом году "Прозорро" стало одной из первых государственных структур, которая пригласила хакеров проверить устойчивость системы.

Как сообщал УНИАН, в мае государственное предприятие "Прозорро.Продажи" начало процедуру аттестации соответствия комплексной системы защиты информации (КСЗИ) требованиям нормативных документов о защите информации.

Справка УНИАН. "Прозорро.Продажи" - украинское государственное предприятие, занимающееся реализацией имущества на электронных аукционах.

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