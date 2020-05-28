Правительство опубликовало программу по восстановлению экономики: прогнозирует значительное падение ВВП и рост безработицы

В документе указывается, что прогнозируемое падение экономики Украины является следствием глобальных шоков: неблагоприятная ситуация на важных сырьевых рынках, закрытие товарных рынков для украинских экспортеров, изменение глобальных производственных цепочек.

Кабинет министров прогнозирует, что в 2020 году валовой внутренний продукт Украины может сократиться на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

Об этом сказано в принятой 27 мая и опубликованной сегодня на правительственном портале комплексной программе по восстановлению отечественной экономики.

«По прогнозам МВФ, ожидается падение мировой экономики на 3%. В свою очередь, Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам: ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом», - говорится в программе.

В документе указывается, что прогнозируемое падение экономики Украины является следствием глобальных шоков: неблагоприятная ситуация на важных сырьевых рынках, закрытие товарных рынков для украинских экспортеров, изменение глобальных производственных цепочек.

«В итоге, по прогнозам НБУ, Украина в 2020 году может столкнуться с падением экспорта (-10%), импорта (-14,5%), расширением дефицита бюджета (8% ВВП) и ростом уровня безработицы (до 9,5%)», - сказано в программе.

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Как сообщал УНИАН, 27 мая Кабинет министров на своем заседании утвердил правительственную программу стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19 «Экономическое восстановление».

Ранее Верховная Рада внесла «антикризисные» изменения в государственный бюджет на текущий год, увеличив его дефицит почти в три раза - до 298,4 миллиарда гривен или 7,5% от ВВП.

Новый государственный бюджет базируется на прогнозах падения ВВП на 3,9%, тогда как ранее ожидался рост на 3,7%, безработица – 9,4% вместо 8,1%, среднегодовой курс гривни - 29,5 за доллар против 27 грн/долл., а также ускорение инфляции до 8,7%.

В 2019 году дефицит госбюджета составил 78 млрд грн, или 1,9% ВВП, при плановом показателе в 91,1 млрд грн, или 2,26% ВВП.

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