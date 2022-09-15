По словам эксперта, это облегчит работу бизнеса.

Правительственный проект государственного бюджета на 2023 год не предусматривает налоговых изменений.

Об этом сообщил руководитель Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский в эфире телемарафона.

"Бюджет на следующий год не предусматривает никаких налоговых изменений, это важно для бизнеса. То есть фактически система будет работать так же, как сейчас, что нормально в условиях войны. Это облегчает жизнь бизнесу, облегчает жизнь бухгалтерам, которые отвечают за уплату и начисление налогов в Украине", - отметил он.

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Госбюджет-2023:

13 сентября Кабмин поддержал проект государственного бюджета на 2023 год, который в ближайшее время зарегистрируют в Верховной Раде и начнется рассмотрение в профильном комитете.

В проекте госбюджета, в частности, предусмотрены расходы на сектор безопасности и обороны на уровне 1 трлн 136 млрд грн, или почти 50% всего бюджета.

По словам Дениса Шмыгаля, дефицит госбюджета-2023 достигнет 38 млрд долларов. Финансировать дефицит планируют с помощью иностранных партнеров и военных облигаций.

14 сентября 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров планирует покрывать дефицит государственного бюджета Украины в 2023 году за счет Международного валютного фонда, Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки.

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