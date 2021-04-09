Правительство договаривается с трейдерами и переработчиками зерновых о стабильности запасов продукции, а также с производителями о стабилизации цен на социально значимые продукты питания.

Правительство применяет взвешенную политику для обеспечения ценовой стабильности на продовольственном рынке Украины и наличия достаточного количества продуктов.

Читайте такжеЦены на яйца, сахар и подсолнечное масло остаются высокими – МинэкономикиОб этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

«На сегодня ситуация остается стабильной: никакого дефицита продуктов на внутреннем рынке не наблюдается, также отсутствуют значительные ценовые колебания на продукты питания», – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что в мире десятый месяц подряд наблюдается рост цен, который определяется объективными факторами, и рынок продуктов питания в Украине не является исключением.

Среди мер, которые правительство принимает для стабилизации цен – договоренность с трейдерами и переработчиками базового сырья (пшеницы, кукурузы и других зерновых) о стабильности запасов продукции.

«На сегодня все участники рынка придерживаются договоренности, никаких проблем с физическим наличием продуктов питания нет», – отметили в министерстве.

Также ведутся переговоры с профильными ассоциациями, ключевыми компаниями-производителями и продуктовыми сетями относительно цен на основные продукты питания (мука, хлеб, масло, мясо птицы, яйца, сахар).

В частности, отмечается, что ассоциации «Ритейлеры Украины», «Союз птицеводов Украины», «Укролияпром», «Укрсахар», «Мукомолы Украины», «Всеукраинская ассоциация пекарей», объединение предприятий хлебопекарной промышленности «Укрхлебпром», Европейская Бизнес Ассоциация публично заявили о принятии всех необходимых мер, направленных на стабилизацию цен продовольственных товаров социального сегмента.

В министерстве напомнили, что правительство ввело декларирование цен на социально важные продукты в случае повышения розничной цены на 5 и более процентов на протяжении недели.

Кроме того, ведется ежедневный мониторинг цен на социальные продукты. В этот перечень входит 21 позиция, в том числе продукты «борщевого набора».

Как сообщал УНИАН, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует временно упростить импорт сахара для стабилизации цен в Украине.

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Автор: Анна Нагорная