"Прививка для мировой экономики": МВФ выделит рекордные 650 миллиардов долларов на восстановление после кризиса

В МВФ ожидают, что глобальная экономика в этом году вырастет на 6%, в следующем - на 4,9%.

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