Международный валютный фонд выделит из резервных активов рекордные 456 миллиардов SDR (расчетная единица МВФ, 650 млрд долларов). 275 миллиардов долларов пойдут на страны с формирующимся рынком и развивающимся странам.
Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, говорится на сайте МВФ.
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Решение о выделении денег вступит в силу уже 23 августа. Средства будут направлены странам-членам фонда пропорционально квотам.
"Это историческое решение - крупнейший распределение SDR в истории МВФ и прививки для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение SDR послужит на благо всех стран-членов", - говорится в заявлении.
МВФ ожидает, что глобальная экономика в этом году вырастет на 6%, в следующем - на 4,9%. Общая оценка на этот год не изменилась, для развивающихся стран прогноз снижен на 0,4 процентных пункта - до 6,3%.