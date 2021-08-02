Документ предусматривает адаптацию банковского законодательства Украины к правовым нормам ЕС.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в некоторые законы с целью совершенствования организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы Украины.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, этот документ Верховная Рада приняла 30 июня.

Он должен помочь повысить качество работы банков в Украине, способствовать стабильности банковского сектора, а также усилить защиту прав вкладчиков и других кредиторов.

Кроме того, цель закона - адаптация банковского законодательства Украины к правовым нормам Европейского Союза.

Читайте такжеПосле выходных в украинских обменниках изменился курс доллара"В частности он укрепляет корпоративное управление в банках путем повышения ответственности совета и правления финучреждения за принятые решения. Также расширяется перечень вопросов, относящихся к исключительной компетенции совета банка. В то же время устанавливаются требования к членам совета и правления банка относительно их коллективной пригодности", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что документ внедряет трехуровневую систему внутреннего контроля банка, которая должна быть интегрирована в систему корпоративного управления. Это должно способствовать улучшению качества управления банками, включая управление рисками.

Закон, среди прочего, прописывает новую структуру капитала банка, в частности – требования к формированию буферов капитала. Устанавливаются требования по достаточности внутреннего капитала и ликвидности банка с учетом возможных рисков.

Кроме того, расширяются полномочия Национального банка в сфере надзора.

Стоит отметить, что этот закон необходим для сотрудничества с Международным валютным фондом.

Украина в МВФ

Напомним, в конце июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Они обсудили прогресс в выполнении текущей программы МВФ stand-by. В частности речь идет о двух ключевых законопроектах, которые имеют целью усиление корпоративного управления в банках, а также законы о Высшем совете правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей.

Автор: Тамара Отовская