Курс евро сегодня составляет 41,50 грн/евро.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" 15 июля остался на уровне предыдущего дня - 37,20 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подорожал на 15 копеек - до 41,50 грн/евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 42,55 грн.

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Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,60 грн/долл., евро - 40,50 грн / евро.

Курс валют в обменниках

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 15 июля, остался на уровне предыдущего дня - 37,33 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослабился на 15 копеек и составляет 41,75 грн/евро.

Курс валют в Украине - что прогнозируют эксперты

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на следующей неделе ситуация на валютном рынке обещает быть стабильной и прогнозируемой. Так, по словам эксперта, курсовые колебания будут происходить в пределах новых "коридоров": 36,7-37,7 грн/долл. и 40-41 грн/евро.

Некоторые эксперты в Украине прогнозируют, что ситуация на валютном рынке может измениться в худшую сторону позже из-за проблем с зерновой сделкой и блокировки портов, что может устроить РФ.

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