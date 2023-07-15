Продать доллар в среднем можно по курсу 36,75 грн, евро - 41,00 грн

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 15 июля, остался на уровне предыдущего дня - 37,33 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослабился на 15 копеек и составляет 41,75 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,75 грн за долл., евро - 41,00 грн за евро.

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Курс валют в "Приватбанке"

Как сообщал УНИАН, курс наличного доллара у "Приватбанка" 14 июля остался на уровне предыдущего дня - 37,20 грн за доллар. Курс евро в банке вчера подорожал на 10 копеек - до 41,35 грн/евро.

Ситуация на валютном рынке Украины

С начала года укрепление национальной валюты уже составляет примерно 8,3%. В течение июня этого года украинцы продавали валюты больше, чем покупали, и такая тенденция зафиксирована впервые с июля 2022 года.

Как отметили аналитики инвестгруппы ICU, насыщенность рынка наличной валютой сохраняется на высоком уровне, способствуя дальнейшему сближению наличного и официального курсов. Межбанковский рынок остается под полным контролем НБУ, который сейчас имеет рекордно большие международные резервы и чувствует себя вполне спокойно с текущими потребностями в интервенциях.

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