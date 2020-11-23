На этой неделе Минэкономразвития доработает показатели по поддержке отдельных отраслей.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительство разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей экономики, пострадавших от введения карантина выходного дня.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни, состоявшемся под председательством главы государства, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"А уже на этой неделе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно доработать показатели по поддержке отдельных отраслей, пострадавших из-за введения карантина. Государство поддержит предпринимателей", - отметил глава правительства.

Поддержка бизнеса

18 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от правительства в ближайшие дни комплексную программу поддержки бизнеса.

"Я поручил правительству, и в ближайшие дни мы ожидаем комплексную, действительно очень важную программу мероприятий, которые будут включать налоговые послабления, кредитные каникулы по существующим обязательствам, возможности новых кредитов на льготных условиях, секторальную поддержку бизнеса, который пострадал в результате карантина, программу поддержки людей, которые из-за карантина потеряли заработок или полностью были вынуждены прекратить свою деятельность и другие важные, возможные инструменты", - подчеркнул глава государства.

Карантин выходного дня

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги «с собой»), ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное. Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, почтовым отделениям, медучреждениям, АЗС. Это вызвало недовольство среди владельцев и работников «запрещенного» в выходные бизнеса.

В тот же день, 11 ноября, премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что Кабинет министров окажет помощь бизнесу, который может понести потери от внедрения "карантина выходного дня".

16 ноября Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров сосредоточен на коммуникации с отраслями, чтобы выработать механизмы компенсации потерь от введения в Украине "карантина выходного дня".

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Автор: Константин Гончаров