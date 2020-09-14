Глава Минфина не видит предпосылок для роста цен в связи с предстоящими повышениями минимальных зарплат.

Повышение минимальной зарплаты до 6 тысяч гривень с 1 января и до 6,5 тысячи гривень – с 1 июля 2021 года не окажет существенного влияния на показатель инфляции.

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Об этом на брифинге, посвященном презентации проекта госбюджета, заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Эти возможности являются сбалансированными, бюджет является реалистичным. Мы считаем, что этот показатель не повлияет существенно на показатель инфляции", - сказал он.

Хронология событий

14 сентября 2020 года Министерство финансов Украины направило проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение правительства.

В этот же день, 14 сентября 2020 года Кабмин утвердил проект госбюджета-2021.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров 15 сентября подаст в парламент проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

Также он сообщал, что в бюджет закладывается курс около 29 грн/$ и дефицит на уровне 6% ВВП.

31 августа 2020 года представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан заявил о том, что Кабинет министров до 15 сентября подаст в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2021 год.

29 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" №822-IX, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа.

6 августа президент Зеленский инициировал внесение изменений в госбюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 тысяч гривень с 1 сентября этого года.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 гривень и составляет 4 723 гривни в месяц, или 28,31 гривни в час.

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Автор: Дмитрий Шварц