Соответствующее решение направлено на поддержку восстановления Украины.

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (COREPER II) одобрил запуск специальной рабочей группы по использованию замороженных активов Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении шведского председательства в Совете ЕС в микроблоге Twitter.

"Послы ЕС сегодня приняли решение о запуске специальной рабочей группы по использованию замороженных и заблокированных российских активов для поддержки восстановления Украины", - говорится в сообщении.

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Война в Украине и национализация российских активов:

2 апреля 2022 года Рада приняла закон, согдасно которому имущество граждан России, поддерживающих путинскую агрессию против Украины и местных коллаборантов, будет национализировано. Закон распространяется не только на имущество, непосредственно принадлежащее России, но и на юридических и физических лиц, публично отрицающих российско-украинскую войну или оправдывающих действия оккупантов, не зависимо от их гражданства и места жительства.

18 апреля 2022 года Кабмин поддержал национализацию 26 миллиардов гривень активов российских банков в Украине.

27 апреля 2022 года появилась информация о том, что Украина национализирует российский танкер и судно, выполнявшее вражеские операции.

В октябре 2022 года сообщалось, что в Европейском Союзе с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину заморозили российских активов более чем на 17 млрд евро.

31 января 2023 года в Украине было арестовано имущество российского олигарха, являющегося одним из крупнейших производителей алюминия в мире.

2 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что по состоянию на начало 2023 года Россия нанесла ущерб Украине на сумму 600-750 млрд долларов. Он заявил, что источником для покрытия этих будущих инвестиций должны стать конфискованные российские активы.

В феврале 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении генеральному директору компании "Российские железные дороги" Олегу Белозерову, который способствовал полномасштабному вторжению Российской Федерации в Украину. Как свидетельствуют материалы следствия, он организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и личного состава в направлении государственной границы Украины и на временно оккупированные территории нашего государства.

6 февраля 2023 года Украина национализировала заводы российских олигархов на 2 миллиарда гривень.

7 февраля 2023 года стало известно о том, что Украина национализировала активы российского олигарха, причастного к производству ракет.

8 февраля 2023 года Украина национализировала активы российского олигарха, приближенного к Путину.

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