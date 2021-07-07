Национальный банк Украины на четверг, 8 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,30 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 32,29 грн/евро, то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
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Официальный курс
100 USD США – 2729,93 (7 июля – 2724,97)
100 EUR – 3229,1 (7 июля – 3226,23)
Межбанк
На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,25/27,27 грн/долл., к евро – на уровне 32,17/32,19 грн/евро.
Курс на 7 июля
Национальный банк Украины на среду, 7 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,25 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
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