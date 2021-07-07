Курс гривни к евро ослаб до 32,29 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 8 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,30 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 32,29 грн/евро, то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеК середине недели курс доллара решил удивить украинцев: обменники

Официальный курс

100 USD США – 2729,93 (7 июля – 2724,97)

100 EUR – 3229,1 (7 июля – 3226,23)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,25/27,27 грн/долл., к евро – на уровне 32,17/32,19 грн/евро.

Курс на 7 июля

Национальный банк Украины на среду, 7 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,25 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцкий