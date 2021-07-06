Курс гривни к евро укрепился до 32,26 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 7 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,25 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 32,26 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

100 USD США – 2724,97 (6 июля – 2729,04)

100 EUR – 3226,23 (6 июля – 3237,32)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,28/27,30 грн/долл., к евро – на уровне 32,29/32,31 грн/евро.

Курс на 6 июля

Национальный банк Украины на вторник, 6 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,29 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Богдан Слуцкий