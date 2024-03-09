При этом голосование по документу будет перенесено на апрель.

Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон и главы ключевых комитетов работают над созданием нового проекта пакета помощи Украине.

Как пишет NBC News, по мнению политиков, альтернативный проект пройдет Конгресс без отталкивания консерваторов, которые выступают против дальнейшего финансирования Украины.

Сейчас разработка находится на предварительной стадии и далека от полной реализации. Однако республиканцы, которые являются верными союзниками Украины, хотят быть готовыми принять документ, как только Конгресс утвердит бюджетные законы.

Видео дня

По словам двух источников, голосование будет перенесено на апрель ввиду запланированного двухнедельного перерыва в работе Конгресса в конце марта.

Как указывается, республиканцы предлагают выделить часть невоенной помощи в виде кредита. При этом, согласно этому плану, экономическая помощь правительству Украины и поддержка его долгосрочных усилий по восстановлению страны также будет зависеть от кредита. Предлагается в качестве залога использовать конфискованные США российские активы.

Война в Украине - помощь США

Ранее УНИАН писал, что Сенат США принял законопроект с 60 млрд долларов помощи Украине, но спикер Палаты представителей Конгресса США Майк не вынес его на голосование. Он требует, чтобы этот вопрос рассматривали после того, как будет продолжено финансирование американского правительства.

После этого Конгресс утвердил законопроект о продлении временного финансирования правительства, который уже подписал президент Джо Байден.

Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик заявил, что на этой неделе в Конгрессе США может начаться сбор подписей за то, чтобы поставить на голосование в Палате представителей законопроект о помощи Украине в обход спикера. Это произойдет, если Майк Джонсон не внесет документ на рассмотрение.

Вас также могут заинтересовать новости: