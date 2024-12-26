В целом Нидерланды выделили Украине 10 миллиардов евро помощи.

Нидерланды уже предоставили Украине помощи на сумму 3,8 миллиарда евро, и в планах - предоставить еще шесть миллиардов евро, сообщил посол Нидерландов в Украине Алле Дорхаут в интервью Укринформу.

"В течение последних трех лет Нидерланды поддерживают Украину различными способами - морально, гуманитарной помощью, помощью в восстановлении, экономической, а также военной помощью... Сейчас уже поступило 3,8 млрд евро, но в планах еще шесть миллиардов", - сказал посол.

Таким образом, по его словам, Нидерланды выделили более 10 млрд евро помощи, из которых почти четыре уже поступили.

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Он подчеркнул, что поддержка Нидерландами Украины - "в интересах Европы". Мол, предоставляя ее, Нидерланды стоят "на защите своей безопасности", защитят и свои "процветание и ценности".

"Итак, процесс вашего вступления в Европейский Союз очень важен. В Договоре о Европейском Союзе есть отдельное положение о безопасности. Поэтому это не только о едином рынке. Когда война закончится, ЕС обязательно будет иметь долгосрочные отношения с Украиной, и я считаю, что все, что ЕС и страны-члены сейчас делают по оказанию военной помощи Украине, частично сместится в сторону экономической поддержки, восстановления и т.д.", - отметил Дорхаут.

Отдельно он сказал о поддержке украинской энергетики. Говорит, страна постоянно ищет новые возможности, чтобы Украине помочь пережить сложную зиму.

"Для Нидерландов энергетика является одним из приоритетов в помощи Украине. Мы уже много сделали для вашей поддержки страны, и мы постоянно ищем новые возможности. Коллеги постоянно на связи с украинской стороной, чтобы понять, как еще мы можем помочь Украине пережить эту зиму", - подчеркнул дипломат.

Как Нидерланды помогают Украине: последние новости

Нидерланды передали украинской армии три пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса Patriot, сообщил министр обороны страны Рубен Брекельманс. Он отметил, что остановка российской агрессии была и остается общим интересом обеих стран.

Брекельманс также объявлял о выделении Украине 400 млн евро на разработку передовых беспилотников. Он отметил, что план действий по БпЛА объединит украинские инновации и нидерландские знания для того, чтобы улучшить технологии, которые используются на фронте.

Кроме того, Нидерланды являются одной из нескольких стран, которые передают Украине самолеты F-16. Министр обороны заявлял, что Украина может использовать истребители F-16 для ударов по военным объектам на территории РФ.

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